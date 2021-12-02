Japon Denizi'nde nakliye gemisi battı, 17 mürettebat kurtarıldı, bir kişi aranıyor.

Panama bandıralı "Houei Crystal" kargo gemisi Japonya'nın batısındaki Şimane eyaleti açıklarında imdat sinyali verdi.

Sinyali alan Japonya Sahil Güvenliği fırkateynleri bölgeye sevk edildi.

Nakliye gemisinin, Okinoşima Adası'nın 380 kilometre kuzeydoğusunda battığı kaydedildi.

Bölgeye gönderilen Güney Kore Sahil Güvenliği gemileri, batan gemiden cankurtaran botuyla kurtulan 17 mürettebata ulaştı.

Japonya Sahil Güvenliğinin, kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Batan geminin, Rusya'daki Nahkhodka Limanı'ndan Japonya'nın Kinuura Limanı'na 8 bin ton kömür taşıdığı bildirildi.

Gemi mürettebatının tamamının Vietnamlı olduğu kaydedildi.