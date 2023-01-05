Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Japon bilim insanı Amasra'da antik kenti inceledi

Kyushu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazuo Miyamoto, Amasra ilçesindeki Amastris Antik Kenti'nde yürütülen kurtarma kazı çalışmalarında incelemelerde bulundu

Giriş: 05.01.2023 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Japon bilim insanı Amasra'da antik kenti inceledi
Japon bilim insanı Amasra'da antik kenti inceledi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Japon akademisyen, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirmek ve bölgedeki kazı alanlarında teknik incelemelerde bulunmak üzere eşi Hiroko Miyamoto ile Türkiye'ye geldi.

AA'nın haberine göre Kazuo Miyamoto, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Amasra Müze Müdürlüğü uzmanlarıyla Kum Mahallesi'ndeki antik kentte devam eden kurtarma kazı çalışmalarını inceledi.

Burada Kaymakam Perçi ve arkeologlardan bilgi alan Kazuo, bölgede fotoğraf çekip notlar aldı.

Zonguldaklı iş insanı ve danışman Murat Ensici, gazetecilere, Kazuo ve eşinin bir hafta Türkiye'deki kazı alanlarını gezeceklerini söyledi.

Ensici, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleriyle iletişime geçerek kazılarla ilgili ortak işbirliği çalışması yapılabilmek için Kazuo'nun rapor tuttuğunu aktararak, "Bu raporu Japonya'da ilgili bakanlıklara sunacak. Türkiye yetkililerince de uygun görülmesi durumunda kazı çalışmalarına bir ortak zemin hazırlanacak. İnşallah böyle bir şey olursa biz de memleketimize katkı sunabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.

Kazou'nun yaklaşık 40 yıldır Rusya, Çin ve son 10 yıldır da Moğolistan'da çalışma yürüttüğünü dile getiren Ensici, "Bunlar uzun soluklu ve Japon hükümeti tarafından desteklenen projeler. Kendilerinin de bu bölgede kazı çalışması isteği olursa ilgili makamlarla iletişime geçilecektir" dedi.

Kazou Miyamoto ve beraberindeki heyet, Amasra Müzesi ile Amasra Antik Liman'da de incelemede bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
13 yıl atıl kalan köy okulu 2 öğrenci ile yeniden açıldı
13 yıl atıl kalan köy okulu 2 öğrenci ile yeniden açıldı
İstanbul'u susuz günler mi bekliyor?
İstanbul'u susuz günler mi bekliyor?
İki kızını toprağa verdi! Çok büyük acı!
İki kızını toprağa verdi! Çok büyük acı!
İDSO ocak ayını 4 konserle karşılıyor
İDSO ocak ayını 4 konserle karşılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.