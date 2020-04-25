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Koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan edilen Japonya'da, Osaka Belediye Başkanı'ndan tepki çeken bir açıklama geldi.

Koronavirüs salgını sebebiyle marketlerdeki yoğunluğu azaltılması gerektiğini belirten Osaka Belediye Başkanı Matsui İçiroo, market alışverişlerinde kadınların fazla vakit harcadığını bu yüzden alışverişleri erkeklerin yapması gerektiğini söyledi.

YORUMLARI ELEŞTİRİLDİ

Koronavirüsle mücadelede sosyal mesafenin korunmasının önemine dikkati çeken Matsui, "Market alışverişlerinde kadınlar ürünlerin hangisi iyidir diye bakarken vakit geçip gidiyor. Erkekler oyalanmadan kendilerine söylenilenleri hızlıca satın alıp geldiklerinden, salgın döneminde temastan kaçınarak alışverişi halledebilmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Matsui’nin yorumları, Twitter’da Japon kullanıcılar tarafından cinsiyetçi bulunarak eleştirildi.

Japonya, eğitim seviyesi yüksek kadın nüfusuna rağmen Dünya Ekonomik Forumu'nun cinsiyet eşitliği endeksinde 153 ülke arasında 121'inci sırada yer alıyor. Ülkenin bu alandaki zayıf görünümü, büyük ölçüde kadınları ev işleri ve çocukların bakımıyla özdeşleştiren toplumsal bakış açısından, kadınların siyasette çok sınırlı temsil edilmesinden kaynaklanıyor.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Japonya’da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Başbakan Abe Şinzo, 7 Nisan'dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs'a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirmişti.

Açıklanan son bilgilere göre, ülkede tespit edilen 12 bin 368 koronavirüs vakası bulunurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 328.