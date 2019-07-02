Japon balıkçılar 33 yıl sonra ilk kez ticari balina avına çıktı

02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japon balıkçılar, 33 yıl aradan sonra bugün ilk kez, hükümetin izniyle ticari balina avına çıktı. Balıkçılar aralık sonuna kadar toplam 227 balina avlayacak.
İngiliz Guardian gazetesine göre hükümet, av kotasını açıklamak için hafta sonunda Osaka'da yapılan G-20 Zirvesi'nin bitmesini bekledi.
Japonya, geçen yıl balinaların neslinin korunması için 1986'da ticari av yasağı getiren Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıktığını açıklamıştı.
1951 yılından bu yana komisyon üyesi olan Japonya, uluslararası çevre örgütleri ve balina avına karşı olan ülkelerin tepkilerine rağmen, bilimsel amaçlı balina avına devam ediyordu. Daha sonra bu hayvanların etlerinin satıldığı öne sürüldü.
Japon balıkçılar, Antarktika'da geçen yıl çıktıkları ve Mart ayında sona eren son bilimsel amaçlı avlarında toplam 333 minke balinası öldürmüştü. She Shepherd adlı uluslararası çevre koruma örgütüne göre, Japonya 1986'dan bu yana her yıl ortalama 1000 kadar balina avladı.
Japon yetkililer, balina eti tüketiminin Japon kültürünün bir parçası olduğunu söylüyor ve ticari balina avının sürdürülebilir bir şekilde yapılabileceğinde uzun süredir ısrar ediyorlar.
1986'dan sonraki ilk ticari av için kuzeydeki Kushiro kentinden beş, güneybatıdaki Shimonoseki kentinden de üç tekne bu sabah Japon yetkililerin de katıldığı törenlerle denize açıldı. Av sezonunda 52 minke, 150 Bryde ve 25 sei balinası avlanacak.
Japonya Balina Avcıları Birliği Başkanı Yoshifumi Kai, av öncesinde "Kalbim mutlulukla doldu. Bu küçük bir sektör ama balina avından gurur duyuyorum. Benim memleketimde insanlar 400 yıldan uzun bir süredir balina avlıyor" dedi.
Ticari av, Japon karasuları ve ekonomik bölgesiyle sınırlı kalacak. Balina avcıları, Antarktika sularında ve Güney Yarımküre'de avlanamayacak.
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