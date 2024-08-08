Japon arkeologlar Afyonkarahisar'da kayıp şehir 'Puruşhanda'yı arıyor

Alanın 'Puruşhanda Kenti' olabileceği iddialarıyla çalışmalarını örtüştürmeye çalıştıklarını belirten Koçak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı izinli kazı statüsüne alınmamız, bizi daha da farklı bir çalışma yöntemine itti. Ekibimiz genişleyerek 51 bilim heyetine ulaştı. Çalışmalarımızda 15 bilim alanından akademisyenler var. Türkiye'den 15, Japonya'dan da 2 üniversite buraya dahil oldu. Geçen yıl, Türkiye'de çalışan bir Japon ekiple tanıştık. Onlarla Üçhöyük kazısı ilgili çalışma yapabileceğimiz yönünde fikir birliğine vardık. Onlar da bu yıl ekibimize dahil olarak bizi güçlendirdi."