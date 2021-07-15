Japon arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, 40 yıl önce turistik ziyaret için geldiği Türkiye'de, Kaman Kalehöyük ve Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkisinde incelemelerde bulundu.
AA'nın haberine göre daha sonra Ankara Üniversitesinde burslu olarak arkeoloji bölümünü okuyan Kimiyoshi, 1985'ten itibaren Kalehöyük'te, 2009'dan bu yana da Büklükale'de kazı çalışmalarına katılıyor.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan ve Büklükale'deki kazılara başkanlık eden Kimiyoshi, başladığı kazı çalışmalarını tamamlamayı amaçlıyor.
Kimiyoshi Matsumura, Türkiye'ye ilk olarak 1981'de turist olarak gezmeye geldiğini söyledi.
Türkiye'de 1983'ten 1985'e kadar Türk hükümetinin bursu ile arkeoloji bölümünde okuduğunu anlatan Kimiyoshi, "1985'ten itibaren Kaman Kalehöyük'te kazı çalışmalarına başladım. Halen Kalehöyük ve 2009 yılından beri de Kırıkkale Büklükale'de kazı çalışmalarını sürdürüyorum" diye konuştu.
Kimiyoshi, "Türkiye eski medeniyetler hakkında çok zengin bir ülke. Yapılacak çok iş var. Şimdiye kadar çalışıp da hiçbir şeyi bitiremedik. Daha devam etmek zorundayız" dedi.
Büklükale'de devam eden kazı çalışmaları hakkında da bilgi veren Kimiyoshi, bu yıl aşağı kısımda sondaj kazısı yaptıklarını dile getirdi.
Kimiyoshi Matsumura, bu alanda Selçuklu dönemine ait yerleşim yerleri tespit ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:
"Bu yerleşim yerleri arkadaki Çeşnigir Köprüsü ile alakalı ve onun yanında kervansaray da var. Bu alanın yanında tepenin üzerinde daha önce devam eden MÖ 2000'li yıllara ait Hititler ve Asur ticaret kolonileri dönemine ait kültür katı üzerinde çalışmaları sürdürüyoruz. Burada mühür baskı yoğun bir şekilde bulunuyor. Bu yıl çok yüksek kademeli memurun mühür baskısını bulduk. Bunların ne anlama geleceğini bundan sonraki çalışmalarda ortaya koymaya çalışacağız."
Önceki yıllarda "Aşağı Şehir" ve "Yukarı Şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkisinde yapılan kazılarda, birinci katmanda Osmanlı dönemi, ikinci katmanda Demir Çağı, üçüncü katmanda Geç Tunç Çağı, dördüncü katmanda ise Eski Tunç Çağı olmak üzere dört kültür katı tespit edilmişti.
Özellikle üçüncü katmandaki kazılarda çıkarılan cam şişe, Hitit İmparatorluğu dönemine tarihlenen çivi yazılı tablet ve panter başı, önemli buluntular arasında yer alıyor.
Aşağı Şehir'de yapılan jeomanyetik araştırmalarda, Hitit dönemine ait şehir suru ve kapısı tespit edilirken bölgenin, MÖ 2000 yılının ikinci yarısında Hitit İmparatorluğu çağında önemli bir şehir merkezi olduğu ortaya çıkarılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!