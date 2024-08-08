Japon Akari Fujinami, altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları güreş branşında kadınlar 53 kiloda altın madalya Japonya'ya gitti.
Giriş: 08.08.2024 - 22:50 Güncelleme: 08.08.2024 - 22:50
Japonya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları güreş branşında kadınlar 53 kiloda altın madalya kazandı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Ekvadorlu Lucia Yamileth Yepez Guzman'ı yenen Japon Akari Fujinami altın madalya kazandı.
Bu kategoride Çinli Quinyu Pang ile Kuzey Koreli Hyo Gyong Choe bronz madalyayı paylaştı.
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