Janssen şirketinin Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri 9 ülkede başlayacak

AA

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Ürünleri ve İlaçlar İspanyol Ajansı (AEMPS),Janssen şirketinin Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemelerinin İspanya'da başlaması için izin verildiğini bildirdi.

AEMPS, bunun, Kovid-19 aşı adayları arasında 3. aşama klinik denemelerine İspanya'da verilen ilk izin olduğunu belirtti.

Söz konusu aşı adayının 3. aşama klinik denemelerinin İspanya dışında Belçika, Kolombiya, Fransa, Almanya, Filipinler, Güney Afrika, İngiltere ve ABD'de gönüllüler üzerinde yapılacağı kaydedildi.

Katılımcılara iki doz olarak yapılacak aşı denemelerinin başarılı olması durumunda Janssen'ın, aşısının ticari üretimine başlayacağı ifade edildi.

Üçüncü aşama klinik denemeler kapsamında, aşının ilk aşamada koronavirüsün neden olduğu hastalıklara yakalanma riski en az olan gönüllülere uygulanacağı, sonraki aşamada ise yüksek riskli hastalıkları olan katılımcıların dahil edileceği belirtildi.

Ayrıca gönüllülerin yüzde 20'sinin 40 yaş altı, yüzde 30'unun da 60 yaş üstü olacağı bilgisi paylaşıldı.