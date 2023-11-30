Jane Fonda: Bunu söylemeye utanıyorum ama

Jane Fonda'nın bu ilginç sözleri sosyal medyada da yankı buldu. Birçok kişi Fonda'nın ne kadar komik bir kadın olduğunu belirtti.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu kadını seviyorum. Aşırı dürüst ve çok komik" diye görüşünü belirtti.

Fakat Jane Fonda'nın bu sözlerine tepki gösterenler de oldu. Bunlardan biri; "20 mi? Ben Jane Fonda'nın yarı yaşındayım. Ama 20 benim için bile çok genç bir yaş" diye yazdı. Başka bir kullanıcı da "Bu durum normalleştirilmemeli" diye görüşünü belirtti.

Jane Fonda'ya "Ya 20 yaşında biri de yaşlı ten sevmiyorsa?" diye seslendi.