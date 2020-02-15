Daha önce verdiği bir röportajda yaptırdığı işlemlerle “Kendime bir 10 yıl satın aldım” diyen Fonda, “Gençken yemek bozukluğuyla mücadele ettim. Kendimi kabullenmek için her geçen gün çabalıyordum. Benim için kolay olmadı” şeklinde konuştu.