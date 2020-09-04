Jandarmaya giden zanlının itirafları üzerine, kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı

Alınan bilgiye göre, jandarmaya giden M.K'nin Akpınar Mahallesi'nde cinayet işlediği itirafı üzerine, ekiplerce bölgede çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince Akpınar Mahallesi'nde yürütülen çalışmada, arazide kafasına sert cisimle vurularak yaklaşık 1 hafta önce öldürüldüğü belirlenen erkek cesedi bulundu.

Cesedin kayıp olarak aranan E.K'ye ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından E.K'nin cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gözaltına alınan M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

,Derviş Altuntaş