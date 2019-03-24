Osmaniye'de, trafiğin yoğun olduğu bir yolun refüjünde oyun oynayan çocukları gören jandarma ekibi, buradaki 4 küçüğü karşıya geçirerek güvenli bir şekilde ailelerine teslim etti. AA'nın haberine göre, Kuzey Çevre Yolu'nda ilerleyen bir jandarma ekibi, refüjde oyun oynayan 2-5 yaşlarındaki 4 çocuğu fark etti.





Araçlarını durduran ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çocukları bulundukları alandan çıkardı.



Daha sonra çocukların bazılarını ellerinden tutarak bazılarını da kucaklarında yolun karşısına geçiren ekipler, küçükleri evlerine kadar götürerek ailelerine teslim etti.