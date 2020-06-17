Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Jandarmanın dikkati 18 yıl önceki faili meçhul cinayeti aydınlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 yıl önce işlenen cinayetin faili olarak gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Örenşehir Mahallesi'ndeki Nazar Tatil Sitesi'nde gece bekçiliği yapan Mehmet Ali Arslan, 7 Ocak 2002'de öldürülerek cesedi sahile gömüldü.

17.06.2020 - 13:02 | Güncelleme: ABONE OL
Jandarmanın dikkati 18 yıl önceki faili meçhul cinayeti aydınlattı - ANTALYA
AA

Cinayetle ilgili tutuklanan ancak akli dengesi yerinde olmadığı için cinayeti üstlendiği anlaşılan sanığın cezası Yargıtay tarafından bozuldu ve beraat etti.İlçede ağır ceza mahkemeleri kurulmasının ardından Antalya Adliyesindeki bölgeyle ilgili faili meçhul dosyalar Manavgat Adliyesine gönderildi.Faili meçhul olayın dosyasını raftan indiren savcının talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı, bekçi cinayetinin aydınlatılması için çalışma başlattı. Cinayetin araştırılması için bu yılın başında Çengel Jandarma Karakolu Jandarma Suç Araştırma Timinde (JASAT) görevli 4 askerden özel ekip oluşturuldu. Ekip delilleri inceledi, tanıkları yeniden dinledi.Araştırmalar devam ederken, bir süre önce ehliyetini değiştiren A.Ü'den alınan parmak izinin, olay yerinde bulunan cam parçası üzerindeki parmak iziyle eşleştiği belirlendi.Bunun üzerine JASAT ekibi, maktule yakın bir mahallede oturan şüpheliyi 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. A.Ü'nün cinayet olayından sonra alkol bağımlığının arttığı, uyku sorunu yaşadığı ve "yakalanma korkusuyla" ehliyetini değiştirmesi gereken güne kadar hiçbir resmi işlem yaptırmadığı tespit edildi.Gözaltına alınan A.Ü, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti.Olay gecesi çok alkol aldığını ve tartıştıkları Arslan'ın kendisini dövdüğünü iddia eden şüpheli, bunun üzerine yanında taşıdığı bıçakla Arslan'ı öldürüp, cesedi sahile taşıyarak gömdüğünü anlattı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İlginç anlar... Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağırdı!
İlginç anlar... Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağırdı!
Tuz Gölü’nde korkutan görüntü! Yüzlercesi böyle bulundu
Tuz Gölü’nde korkutan görüntü! Yüzlercesi böyle bulundu
Son dönemin en çok konuşulan ismi! Şevval'in leopar sevgisi...
Son dönemin en çok konuşulan ismi! Şevval'in leopar sevgisi...
Evlere, araçlara girip korku salıyorlar! Yılanların sayısı mı arttı?
Evlere, araçlara girip korku salıyorlar! Yılanların sayısı mı arttı?
Köpeğinin duruşunu paylaştı, internet yıkıldı
Köpeğinin duruşunu paylaştı, internet yıkıldı
Bir garip değişiklik!
Bir garip değişiklik!
Beşiktaş'ta kaleye yeni aday
Beşiktaş'ta kaleye yeni aday
Almanya’da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önünde eylemini sürdürdü - BERLİN
Almanya’da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önünde eylemini sürdürdü - BERLİN

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X