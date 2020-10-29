Trabzon'un Akçaabat ilçesinde engelli aracının lastiği patlayan 67 yaşındaki Ömer Bulut'a jandarma ekipleri yardım etti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Meşeli-Akçaabat yolunda kullandığı akülü engelli aracının lastiği patlayan Bulut, yolda kaldı.

Bulut yolda kalınca jandarmadan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, yolda kalan Ömer Bulut’u evine bıraktı.

Jandarma ekipleri, yolda kalan aracın da lastiğini değiştirdi ve aracı Bulut’a teslim etti.