AA

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilmesine yönelik olarak çalışmalar düzenlendi. Sosyal paylaşım hesapları üzerinden FETÖ, PKK/YPG/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen ve kimlikleri belirlenen 9 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi. Tepebaşı, Odunpazarı, Sarıcakaya, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde bulunan ikametlerinde yakalanan 9 şüpheli hakkında “Terörle Mücadele Kanunu” kapsamında işlem yapıldı. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile ifadeleri alınan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca merkezi Almanya’da bulunan ve PKK terör örgütünü övücü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı yayınlar yaparak, haksız ve olumsuz algı oluşturduğu tespit edilen 2 internet sitesi hakkında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında adli işlem yapıldı. Siteler Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile kapatıldı.

Kapatma kararı verilen internet sitelerinin yöneticiliğini yapan ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olup yurt dışında ikamet eden 2 şüphelinin kimlik tespitleri yapılarak “3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu” gereğince haklarında adli işlem başlatıldı.