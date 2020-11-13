Jandarmadan sahte dezenfektan operasyonu - İSTANBUL

AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Başakşehir ve Küçükçekmece’de üretilen sahte dezenfektanların piyasaya sürüleceği bilgisini alması üzerine iki adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aramalarda, piyasaya sürülmek üzere 1 ve 5 litre olarak şişelenmiş toplam 8 ton sahte el dezenfektanı, 1 ton gliserin yağı, dezenfektan yapımında kullanılan 200 litre izopropil alkol, 85 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere binlerce sahte etiket ele geçirildi.

O.F. ve V.E.'nin gözaltına alındığı operasyonda izinsiz olarak sahte dezenfektan üretilen ve depolanan işyerleri mühürlendi, malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.Ele geçirilen dezenfektanlar ve dezenfektan yapımında kullanılan malzemelerin, kamu yararına kullanılmak üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.