Jandarmadan sahte alkol operasyonu - İSTANBUL

AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Çatalca'da bulunan bir depoya koliler içerisinde malzeme indirdiği ve buradan da yükleme yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, 2 kişinin sürekli depoya girip çıktığını belirledi.Şüpheli S.B'nin kullandığı araca "Dur" ihtarında bulunan jandarma, kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.Araçta yapılan aramada 25 litrelik plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 625 litre kaçak alkol ele geçirdi.Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.