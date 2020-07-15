Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Kentte, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Silivri Gümüşyaka Mahallesi'ndeki pazar yerinde Jandarma Asayiş ve Jandarma Trafik Timlerinin katılımıyla denetim ve kontroller yapıldı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, denetimlerde özellikle koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere uyulup uyulmadığı ve sosyal mesafe ile maske kullanımı kontrol edildi.

Silivri Gümüşyaka açık pazar yerinde yapılan denetimlere Silivri Belediyesi zabıta ekipleri de destek verdi. Yapılan denetimlerde vatandaşların belirtilen kurallara uyulduğu görüldü.

İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için bu tür uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.