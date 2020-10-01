Jandarmadan İstanbul genelinde Kovid-19 denetimi - İSTANBUL

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Genelge kapsamında, İstanbul Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Trafik Asayiş Timlerinin katılımı ile Eyüpsultan-Habipler yol ayrımında şehir içi toplu ulaşımdaki araçlara yönelik uygulama yapıldı.Uygulama kapsamında toplu taşıma araçlarına binen jandarma ekipleri, vatandaşların HES kodu alıp almadıklarını denetledi. Olmayan vatandaşlardan HES kodu almalarını isteyen jandarma ekipleri, sürücülere de bu konuda dikkatli davranmaları konusunda uyarılarda bulundu.Araçlarda maske, mesafe ve hijyen konusunda da denetim yapan jandarma ekipleri, hem yolcular hem de sürücüleri uyardı.- Beykoz'daki denetimlerBeykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Feruz Kutsal ile kolluk kuvvetleri, Soğuksu Mahallesi'nde kafeterya ve işletmelerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi. Denetimde genel olarak tedbirlere uyulduğu görüldü.Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, denetimler sırasında vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Çiçekli, Beykoz genelinde tedbirlere uymada sorun yaşanmadığını söyledi.Halka açık kafeteryalarda dezenfektanları kontrol eden ekipler, işletme sahiplerini içeriye maskesiz müşteri kabul etmemeleri konusunda uyardı.Kaymakam Çiçekli ve beraberindekiler, vatandaşların taleplerini de dinledi.Öte yandan Jandarma ekipleri de toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekipler tedbirlere uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uyguladı.