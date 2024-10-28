Jandarmadan gururlandıran 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi

Erzurum'da jandarma ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklı gösteriler yaptı.

REKLAM advertisement1

Jandarma ekipleri, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre Binasını ziyaret etti.

"HER YERDE GÖREVE HAZIRIZ"

Daha sonra şehrin simge yerlerinde gösteri yapan jandarma, Oltu ilçesindeki Gökkuşağı Tepelerinde, Tortum Gölü üzerindeki cam teras ile göl üstünde ve göl içinde Türk bayrağı açtı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, yaptıkları gösterilerde, "Her yerde göreve hazırız" mesajı verdi.