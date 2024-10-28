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        Haberler Gündem Güncel Jandarmadan gururlandıran 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi | Son dakika haberleri

        Jandarmadan gururlandıran 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla yurdun dört bir yanında gösteriler başladı. Erzurum'da jandarma ekipleri Türk bayrağını dalgalandırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 18:55 Güncelleme: 28.10.2024 - 18:55
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        Jandarmadan gururlandıran 29 Ekim gösterisi
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        Erzurum'da jandarma ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklı gösteriler yaptı.

        Jandarma ekipleri, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre Binasını ziyaret etti.

        "HER YERDE GÖREVE HAZIRIZ"

        Daha sonra şehrin simge yerlerinde gösteri yapan jandarma, Oltu ilçesindeki Gökkuşağı Tepelerinde, Tortum Gölü üzerindeki cam teras ile göl üstünde ve göl içinde Türk bayrağı açtı.

        İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, yaptıkları gösterilerde, "Her yerde göreve hazırız" mesajı verdi.

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