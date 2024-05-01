Jandarmadan drone'lu haşhaş baskını

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Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri izinsiz haşhaş ekiminin tespiti için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri drone ile havadan yaptıkları incelemede Kayıhan beldesinde yasa dışı haşhaş ekim alanları olduğunu tespit etti.

Ekipler düzenledikleri operasyonda toplamda 15 bin 740 metrekarelik tarlada 741 bin 10 kök haşhaş bitkisi ekildiğini belirledi.

İzinsiz olarak ekilen haşhaşlar imha edilirken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.