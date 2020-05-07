Jandarmadan drone ile trafik denetimi - MALATYA

AA

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Malatya- Sivas kara yolundaki yol kontrol noktasına drone ile denetim gerçekleştirdi.Jandarma denetimde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evdeyim, Trafik Kuralları Aklımda" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganı kapsamında araçları kontrol ederek, trafik kuralları ve koronavirüs salgını konusunda bilgilendirme yaptı.Denetimlerde maske, el dezenfektanı ve trafik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.