Jandarmadan "çelik kanatlar" klibi

04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Komutanlığın sosyal medya hesaplarından, "Bu klip, yüksekten değil, yürekten uçabilen kahraman Jandarma Havacılara ithafen hazırlanmıştır ve tamamen gerçektir." mesajıyla Jandarma Havacılık Okul Komutanlığına katılan öğrencilere verilen helikopter uygulama dersinin görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı.
Jandarma Havacılık Okul Komutanlığına yeni katılan öğrencilerin ilk günkü dersinde konuşan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Akdemir, "Bugün öğrenmeniz gereken en önemli şey, tek cümleden ibaret, havacılıkta kurallar kanla yazılmıştır. Yüzde 99'luk başarı, başarısızlık demektir ve bedeli kanla ödenir. Şunun farkında olun; uçuşta kabininden yerde bakımından sorumlu olacağınız hava araçlarının numaralı koltukları ya da baş üstü bagajları yoktur. İsimlerine düzenlenmiş biletleri olmasa da biz biliriz isimlerini." ifadesini kullandı.
"Çelik kanatlar"ın Mehmetleri taşıdığını, yerden ayakları kesildiğinde artık yolcu ya da yük değil namuslarını taşıdıklarını aktaran Akdemir, bir meydandan diğerine rutin uçuşlar yapmadıklarını anlattı.
Havacılıkta başkalarının, kendilerinin uçtuğu kadar zorlu coğrafyalarda uçmadığına ve hava araçlarının limitlerini zorlamadığına vurgu yapan Akdemir, şunları söyledi:
"Bu yüzden size öğretilecek her bilgiyi can kulağı ile dinleyin, her kuralı özümseyin. Ancak o zaman inilemez denilen yerlere iner, yaralı bir silah arkadaşımızı çatışmanın ortasından kurtarabiliriz. Onları ancak siz hava araçlarımızı faal ve uçuşa elverişli tuttuğunuzda kurtarabiliriz. Bu yüzden, uçuş ve bakım faaliyetlerindeyken yapacağınız her iş, kusursuz olmak zorunda. Biz Jandarma Havacılığının dünyanın en iyi havacılık birliklerinden olması için var gücümüzle çalıştık. Bizden bayrağı devralacak sizler de bizlerden daha iyi olmak için çok çalışacaksınız. Unutmayın, başarı benli bir şey değil, bizli bir şeydir. Aramıza hoş geldiniz."
Videoda, jandarma havacılık personelinin uçuş araçlarını tamir, bakım ve onarımını yaptığı, eğitim ve operasyonel faaliyetlerin yer aldığı görüntülere de yer verildi.
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