Jandarmadan bayram öncesi drone ile trafik denetimi - HATAY

Altınözü Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş timleri, Enek Kavşağı'nda Kurban Bayramı öncesinde drone'lu trafik denetimi yaptı.Plaka Tespit Sistemi'nin (PTS) de kullanıldığı uygulamada, ekipler durdurdukları araçların sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.Ekipler ayrıca sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.Öte yandan, bayram boyunca denetimlerin sıkı şekilde süreceği belirtildi.

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