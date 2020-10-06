Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni

Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasına, terörle mücadele operasyonlarında son durumu anlatarak başladı.
Dün Tunceli'de biri kırmızı, biri turuncu kategoriden olmak üzere 2, Diyarbakır'da ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Soylu, "Bunlardan (Diyarbakır'daki operasyon) bir tanesi kırmızı kategoridedir. Bizim o bölgede sözde özel kuvvetler sorumlusu olarak bildiğimiz bir teröristtir. Daha önce bu özel kuvvetler sorumlusu 'Porsipi' koduyla bilinen İshak Özçaktu idi. O etkisiz hale getirildikten sonra sorumluluğu bu aldı, bu da şimdi etkisiz hale getirilmiş oldu. Yine şu anda Ağrı'da devam eden ve hakikaten kahramanlarımızın büyük bir mücadele ortaya koyduğu bir operasyonumuz daha var. Bu operasyonumuz da bir bölgenin etrafı çevrili bir vaziyette devam etmektedir. Orada da etkisiz hale getirdiğimizi değerlendirdiğimiz teröristler söz konusu. İnşallah oradan da güzel haberler vereceğiz." diye konuştu.
PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik bu sabah bir operasyon başlatıldığını belirten Soylu, "105 hedefimiz söz konusuydu. Bu 105 hedefin de şu ana kadar 89'u gözaltına alındı." bilgisini verdi.
- "Son bir ayda etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısı 15'tir"
Soylu, "Son bir ayda etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısı kırmızı listeden 4, mavi listeden bir, turuncu listeden 5, gri listeden 5 olmak üzere 15'tir. Yıl toplamımız 87'dir ve bunun 15'i son bir ayda etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.
15 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında 8 bin 523 ilkbahar-yaz operasyonu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Soylu, bu operasyonlarda 346 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 442 mağara/sığınak imha edildiğini söyledi.
İlkbahar-yaz operasyonlarına değinen Soylu, bu operasyonlar sonucu örgütün emir-komuta zincirinin çöktüğünü, teslim ve örgütten kaçışlar ile örgüt içi çatışmaların arttığını ve örgütün amaçlarının sorgulanır hale geldiğini dile getirdi.
Soylu, "1 Ekim itibarıyla adım attığımız sonbahar-kış operasyonlarında hedefimizi, 5 bin 983 olarak hedeflediğimiz ilkbahar-yaz operasyonlarının üzerinde 7 bin 424 olarak belirledik. Gerçekleşmesini de inşallah hedeften yüksek seviyede bekliyoruz." dedi.
- "Teslim ol, çağrısını duyan bu çağrıya uysun"
Terörü bitirmekte kararlılık vurgusu yapan Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Her teröristin kulağına gitmesini istiyoruz. İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önceki son çıkıştır. Açık söylüyorum, 'teslim ol' çağrısını duyan, bu çağrıya uysun, devletine, hukuka teslim olsun. Kaçabilen varsa kaçsın ve son zamanlarda turuncu ve gri listede aranan teröristler kaçıyor ve adalete teslim oluyorlar. Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden teslim, 172'si de ikna yöntemiyle teslim olmuşlardır. Son 3,5 yılda ikna yöntemiyle teslim olan 700'ün üzerinde örgüt mensubu vardır."
Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar 42 kişinin de örgüte katıldığını kaydetti.
(Sürecek)
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