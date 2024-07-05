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        Haberler Bilgi Yaşam Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 523 öğrenci alacak! Subay – Astsubay alımı ne zaman, şartları nedir, başvurular ne zaman başlıyor?

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 523 öğrenci alacak! Subay – Astsubay alımı ne zaman, şartları nelerdir?

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından toplamda 523 öğrenci alımı yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacağı duyuruldu. Peki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay – Astsubay alımı ne zaman, şartları nelerdir, başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 13:18 Güncelleme: 05.07.2024 - 21:06
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        • 1

          Subay ve astsubay olmak isteyen vatandaşlar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi alımlarını araştırıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 483 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 523 öğrenci temini yapılacak. İşte, 2024 Subay – Astsubay alımı detaylar

        • 2

          JSGA ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

          Adaylar, başvurularını 5-25 Temmuz arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi, JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

          JANDARMA SUBAY GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BAŞVURU KILAVUZU

          JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU

        • 3

          JSGA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Adaylar, teminle ilgili detaylara, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan "2024 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu" ile ulaşabilecek.

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