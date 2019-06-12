JGM uzman erbaş alımı için ek sınav yapacağını duyurmasının ardından binlerce kişinin merak konusu oldu. 40 bin personelin alınacağı Jandarma Genel Komutanlığı, 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında sınavlar gerçekleştirildi. Sınavlar sonrasında JGM sınava çağrılmayan adayların tamamının yapılacak ek sınavlara çağrılması planlandı.



JGM UZMAN ERBAŞ EK SINAV NASIL OLACAK?

2019/1 uzman erbaş alımı sınavları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Sistemi internet adresinde yayımlanacaktır. Jandarma’dan yapılan açılamada adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını Jandarma Personel Temin Sistemi internet adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

UZMAN ERBAŞ EK SINAVI

Ön başvurusu kabul edilen adayların seçme sınavları, Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığında (Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Batıkent/Yenimahalle/ANKARA) yapılacaktır. Adaylar sınavlara gelirken yanlarında; cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar getirmeyecektir. Sınavlar dört aşamada icra edilecektir. Her bir aşamada başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçebilecektir.