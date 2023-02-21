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Jandarma köy köy gezerek depremzedeleri tıraş ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde jandarma personeli, kırsal mahalleleri gezerek vatandaşları tıraş ediyor. Şimdiye kadar 3 kırsal mahallede aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi tıraş eden jandarma personeli, yöredeki 38 mahallenin tamamına ulaşmayı amaçlıyor

Giriş: 21.02.2023 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
Jandarma köy köy gezerek depremzedeleri tıraş ediyor
AA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı Nurdağı ve İslahiye'de vatandaşları tıraş etmek için bir ekip görevlendirdi.

Bu kapsamda kolları sıvayan jandarma personeli, kırsal mahallelere giderek hem depremzedelerin gıda ve çadır ihtiyaçlarını gideriyor hem de saç ve sakalını tıraş ediyor. Şimdiye kadar 3 kırsal mahallede aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi tıraş eden jandarma personeli, yöredeki 38 mahallenin tamamına ulaşmayı amaçlıyor.

"BÜTÜN JANDARMA EKİBİ KÖYÜMÜZE GELMİŞ, ALLAH RAZI OLSUN"

Nurdağı ilçesine bağlı Karaburçlu Mahallesi'nin sakinlerinden Zeki Şahin, AA muhabirine, mahallenin depremden çok etkilendiğini, birçok evin ağır hasarlı olduğunu ifade etti. Tüm olumsuzluklara rağmen devletin vatandaşa kucak açtığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Allah kimsenin başına vermesin. Devletimize, milletimize, askerimize, jandarmamıza, polisimize Allah güç kuvvet versin. Devlet vatandaşına kucak açmış. Bugün jandarma ekibi köyümüze gelmiş, sağ olsun, Allah razı olsun. Tıraşımızı oluyoruz. Ben 25 günden beri tıraş olmuyordum. Depremden önce tıraş olmuştum."

"TIR'LAR BOŞALMAMIŞ VAZİYETTE BEKLİYOR; TÜRK MİLLETİ HİÇBİR ZAMAN YIKILMAZ"

Şahin, bu zor günlerin birlik beraberlikle aşılacağını ifade ederek, "Devletimiz herkesin yanında. Askeri, polisi, yetkilileri hepsi çevrede. Bugün Nurdağı bitmiş durumda, köyde evlerimizde hasar varsa da çadırımız da var, yiyeceğimiz de var. Daha TIR'lar boşalmamış vaziyette bekliyor. Boşalan yerler ağzına kadar dolu. Türk milleti hiçbir zaman yıkılmaz. Bunlar da gelir geçer" diye konuştu.

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