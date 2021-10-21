Jandarma kıyafetli hırsız, firari çıktı

İHA

İHA'nın haberine göre olay, İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre jandarma kıyafeti giyen ve bir eve girmeye çalışan kişiyi gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

VATANDAŞLARIN ELİNDEN POLİS KURTARDI

Vatandaşlar daha sonra şüphelendikleri jandarma kıyafetli kişinin hırsızlık amacıyla eve girmeye çalıştığını öğrenerek, şüpheliyi darp etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini, vatandaşların elinden kurtardı.

Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde, isminin Ferhat U. olduğu, hırsızlık ve birçok suçtan kaydı olduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ferhat U.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.