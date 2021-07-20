Jandarma İstanbul'da kurban satış ve kesim alanlarını denetledi

AA

Jandarma Asayiş, Jandarma Trafik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin katılımıyla koronavirüs (Kovid-19) ve dolandırıcılık olaylarına karşı denetim yapıldı.

Yapılan uygulamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında satıcıların ve ziyaretçilerin maske takmaları, sosyal mesafelerini korumaları, kurban pazarlığı esnasında bu seneye mahsus olmak üzere el sıkışılmaması ve yapılan alışverişi müteakip kendilerini dezenfekte etmeleri konusunda bilgilendirildi.

Ayrıca kurban pazarlarında dolandırıcılık olaylarının yaşanmaması için alışverişlerde daha dikkatli davranılması, satıcılara yanlarında fazla para bulundurmamaları ve paranın tamamını almadan kurbanlık hayvanları alıcılara teslim etmemeleri hususunda uyarı yapıldı.

Alanın girişinde bekleyen jandarma personelince, kurban kestirecek vatandaşların kesim yerlerinde yığılmaya meydan verilmemesi için randevularına riayet etmesi istendi.

Trafik akışının sağlanması ve araç parklarının düzenli bir şekilde yapılması için Jandarma Trafik Timlerince uygulama yapılırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri de kurban satıcılarının aldıkları paraların sahte olup olmadığını kontrol etti.

Denetimlerin, Kurban Bayramı'nın son gününe kadar devam edeceği öğrenildi.