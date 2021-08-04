Jandarma helikopteri söndürme filosunda!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky helikopterinin söndürme filosuna katıldığını kaydeden Soylu, şunları söyledi:

"Jandarma'nın yeni başarısı Tarihimizde bir ilk! Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas’ta yangın söndürme filosuna katıldı."