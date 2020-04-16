Jandarma ekiplerinin inci kefali mesaisi başladı - VAN

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefali için av yasağı başladı.Jandarma ekipleri de balıkların göç ettiği akarsuların bulunduğu bölgelerde kaçak avcılığı önlemek için denetimlerini artırdı.Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Erciş Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesindeki Bendimahi köprüsü mevkisinde "drone" ile inci kefali avında kullanabilecek ağ ve teknelerin gizlendiği sazlık alanları kontrol etti.Yapılan denetimlerde ele geçirilen 400 metre manyat tipi ağ, imha edilmek üzere Muradiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inci kefalinin üreme dönemine girdiği için av yasağının başladığını söyledi.Bölgede 15 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin en iyi şekilde korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Akkuş, şöyle konuştu:"Av yasağı döneminde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Van Gölü etrafındaki derelerde 24 saat esasına göre nöbet tutarak balıkları koruyor. Bugün yapılan denetimlerde 400 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirildi. Bu ağla bir saatte 10 ton balık yakalanması mümkün. Sezonun daha başındayız. Üreme dönemi 90 gün sürecek. Şimdiden gösterdikleri duyarlılıktan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Drone ile kısa sürede yaklaşık 10 kilometrelik alan tarandı ve kaçak ağların yerleri tespit edildi. Bu da doğa koruma çalışmalarında yeni metotları kullanmamız gerektiğini bize gösteriyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!