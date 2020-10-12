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Jandarma ekiplerinin geçiş güzergahına EYP döşediler

Hakkari'nin Oğul Köyü kırsalında operasyona giden jandarma ekiplerinin geçiş güzergahına PKK'lı teröristlerce önceden döşenen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği son anda fark edilerek, uzman ekiplerce imha edildi.

12.10.2020 - 22:10 | Güncelleme: ABONE OL
Jandarma ekiplerinin geçiş güzergahına EYP döşediler
DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Hakkari'nin Oğul Köyüne bağlı Ağaçsız mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda arazi arama-tarama faaliyeti yapan ekipler, teröristlerce önceden yerleştirilen uzaktan komutalı 2 RPG-7 antitank mühimmatına 4 pil bloğu ile bağlantı yapılmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit etti. Bunun üzerine bölgeye uzman ekipler çağrıldı. Olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından, EYP düzeneği kontrollü bir şekilde imha edildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar ise devam ediyor.

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