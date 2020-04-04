Jandarma ekipleri, vatandaşların maaşlarını ve sosyal yardım ödemelerini evlerinde teslim ediyor - GAZİANTEP

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, PTT şubelerinin kapatılmasının ardından vatandaşların maaşlarını ve sosyal yardım ödemelerini evlerinde teslim ediyor.Sorumluluk bölgesindeki mahallelerde yaşayan vatandaşların ödemelerini teslim alan ekipler, hak sahiplerine bunları zarfta imza karşılığında teslim ediyor.Göltepe Mahallesi TOKİ konutlarında oturan 79 yaşındaki Hafize Ekiz'e yaşlılık maaşı ile sosyal yardım ödemesini getiren ekipler, mahalle muhtarıyla kapı kapı dolaştı.

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