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İHA'nın haberine göre, Jandarma ekipleri, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bağtepe Mahallesi'nde yol kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki Hasan Gültekin cinayetinin soruşturmasını yürütüyordu.
UYUŞTURUCU OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN TADINA BAKTILAR
Jandarma ekipleri, Battalgazi bölgesinde cinayetle bağlantısı bulunduğu değerlendirilen bir kişinin evinde araştırma yaparken, toz halinde buldukları bir maddenin uyuşturucu olup olmadığını belirlemek için tattı.
Toz halinde olan maddeyi tadan 3 rütbeli asker ev sahibine maddenin ne olduğunu sorduğunda 'siyanür' yanıtını alınca panikle hastaneye başvurdu.Turgut Özal Tıp Fakültesi'nde zehirlenme şüphesi ile müşahede altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ev aramasında bulunan toz halindeki beyaz maddenin siyanür olup olmadığı araştırılıyor.
"CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI"
Hasan Gültekin cinayeti ile ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf eden S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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