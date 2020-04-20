Jandarma ekipleri Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladı - HATAY

AA

.Hristiyanların yaşadığı Tokaçlı Mahallesi'nde devriye görevini yürüten jandarma ekipleri, burada bazı haneleri ziyaret ederek vatandaşların bayramlarını kutladı.Mahalle sakinlerine boyalı yumurta hediye eden ekipler, salgınla ilgili çeşitli uyarılarda da bulundu.