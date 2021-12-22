İHA

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, A.K.Ç. ve K.T.’nin tarihi eser kaçakçılığı yapacakları bilgisi üzerine harekete geçti. Fiziki takibe alınan araç kısa süre içerişinde Antalya - Bucak Karayolu üzerinde durduruldu.

Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalar kapsamında 168 adet Roma-Bizans ve İslami döneme ait olduğu tespit edilen sikke ve 7 adet obje ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.