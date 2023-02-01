SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI
a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağrılan adaylar ile ilgili olarak;
(1) Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 300 ₺ sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),
(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,
(3) Sınav ücreti ile ilgili;
(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,
(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,
(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.