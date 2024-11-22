Siirt'te jandarma 50 öğrencinin okul ihtiyacını karşıladı
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 50 öğrencinin okul ihtiyacı karşılandı
Giriş: 22.11.2024 - 18:53 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:53
Siirt İl Jandarma Komutanlığı, "Çocuklarımız geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir" temasıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitim çağındaki çocuklara destek oldu.
Proje çerçevesinde, 50 öğrencinin okul ihtiyaçları Jandarma ekiplerince temin edilerek çocuklara ulaştırıldı.
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