Jandarma 4 bin 687 kök kenevir bitkisi ele geçirdi

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında özel bir ekip marifetiyle bir çalışma yürüttü. Yürütülen çalışma kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı bir mahallede yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı.

Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası gerçekleştirilen operasyonda bir şüphelinin ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde tespit köpekleri ve ekipler tarafından arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 4 bin 687 kök kenevir bitkisi, bin 500 gram kubar esrar, bin gram kenevir tohumu ve 70 adet toprağa gömülü vaziyette uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.