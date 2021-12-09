Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Riekerink, paraşüt pilotu İlker Özgüven ile Amanos Dağları'na çıktı.

Riekerink, 1270 rakımdan Özgüven ile atlayış gerçekleştirdi.

Yaklaşık 25 dakikada ilçe merkezindeki Atatürk Anıt Alanı'na ulaşan Riekerink, kontrollü iniş yaptı.