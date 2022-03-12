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Jamie Lee Curtis: 11 yaşından beri karnımı içeri çekiyorum

63 yaşındaki oyuncu Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once" adlı filmin setinde verdiği pozu Instagram'dan paylaştı. Artık göbeğini saklamadığını dile getiren Curtis, 11 yaşından beri zayıf görünmek için karnını içeri çekerek gezdiğini açıkladı

12.03.2022 - 17:44 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikalı oyuncu Jamie Lee Curtis (63), "Everything Everywhere All at Once" adlı film için kamera karşısına geçti. Elinden geldiğince doğal olmayı tercih eden Curtis, projeden bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

  • Dünyada trilyonlarca dolarlık bir endüstri olduğunu vurgulayan Jamie Lee Curtis, bunun da kadınların bazı istenmeyen bölgelerini saklamak üzere tasarlanan ürünler ürettiğini belirtti.

    Oyuncu, gönderisinde, "Vücut şekillendiriciler, dolgu maddeleri, giyim, saç aksesuarları, saç ürünleri... Bunların hepsi bizim gerçekte kim olduğumuzu gizlemek için." ifadelerini kullandı.

  • "11 YAŞINDAN BERİ KARNIMI İÇERİ ÇEKİYORUM"

    Jamie Lee Curtis, kendisinin de 11 yaşından beri zayıf görünmek için karnını içeri çekerek gezdiğini dile getirdi. Ünlü isim, ardından da bilinçli olarak bundan vazgeçtiğini ve geçmişte sakladığı her kasını gözler önüne sermeye karar verdiğini anlattı.

  • "HİÇ BU KADAR ÖZGÜR HİSSETMEMİŞTİM"

    "Bu benim hedefimdi. Yaratıcılık olarak da fiziksel olarak da daha önce hiç bu kadar özgür hissetmemiştim." şeklinde konuşan Curtis, filmdeki rolü için birçok sanatçının kullandığı, kendilerini kilolu gösteren protezleri kullanmak istemediğini de belirtti.

    Jamie Lee Curtis'in bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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