Dünyada trilyonlarca dolarlık bir endüstri olduğunu vurgulayan Jamie Lee Curtis, bunun da kadınların bazı istenmeyen bölgelerini saklamak üzere tasarlanan ürünler ürettiğini belirtti.

Oyuncu, gönderisinde, "Vücut şekillendiriciler, dolgu maddeleri, giyim, saç aksesuarları, saç ürünleri... Bunların hepsi bizim gerçekte kim olduğumuzu gizlemek için." ifadelerini kullandı.