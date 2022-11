Yaşamını yitirdi

'MICHAEL MYERS'E HAYAT VERDİ

1978 yapımı 'Halloween' filminde, 'Dr. Loomis' tarafından altı defa vurulan 'Myers' rolünü oynayan Winburn, 1981 yapımı 'Halloween II'de de aynı karaktere hayat verdi.

James Winburn, 'Escape From New York', 'Tron', 'Colours', 'The Night Stalker', 'Glory' ve 'The Couch Trip' gibi çok sayıdaki yapımda yer aldı.

Fotoğraflar: Instagram