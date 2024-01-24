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        Haberler Ekonomi Teknoloji James Webb Uzay Teleskobu yeni bir görüntü yakaladı - Teknoloji Haberleri

        James Webb Uzay Teleskobu yeni bir görüntü yakaladı

        James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu'nun uydu galaksisi Büyük Macellan Bulutu'ndan yeni görüntü yolladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 18:47 Güncelleme: 24.01.2024 - 18:47
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        Yıldızın oluşum evresi gözler önüne serildi
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        Space.com internet sitesinde yayımlanan habere göre, James Webb Uzay Teleskobu, Büyük Macellan Bulutu'ndaki 1630 ışık yılı genişliğindeki N79 Bulutsusu'nun görüntüsünü yakaladı.

        Büyük Macellan Bulutu'ndan alınan görüntüde, bir yıldızın oluşum evresi gözler önüne serildi.

        Tarantula Bulutsusu'nun kardeşi kabul edilen ve Dünya'ya 161 bin ışık yılı uzakta bulunan N79 Bulutsusu, kardeşinin iki katı hızında yıldız üretebiliyor.

        (Fotoğraflar: NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pon ve AP)

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