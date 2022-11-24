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Haberler Dünya James Webb Teleskobu'ndan ötegezegende atmosfer incelemesi

James Webb Teleskobu, bir ötegezegenin atmosferini detaylarıyla görüntüledi

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun Dünya'ya 700 ışık yılı uzaklıktaki bir ötegezegene ait atmosferi detaylı olarak görüntülediğini duyurdu

Giriş: 24.11.2022 - 06:35 | Güncelleme: ABONE OL
James Webb Teleskobu'ndan ötegezegende atmosfer incelemesi
James Webb Teleskobu'ndan ötegezegende atmosfer incelemesi
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, bir ötegezegenin atmosferini ayrıntılı olarak görüntüledi.

NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, James Webb Uzay Teleskobu sayesinde, 700 ışık yılı uzaklıktaki "WASP-39b" adlı ötegezegenin atmosferi incelendi.

James Webb Teleskobunun kaydettiği görüntüler yardımıyla söz konusu ötegezegenin atmosferik bileşenlerinin profili çıkarıldı ve sülfür dioksit de dahil olmak üzere çok sayıda bileşen tespit edildi.

Böylelikle NASA, bir ötegezegenin atmosferinin daha önce görülmemiş halini paylaşmış oldu.

26 Ağustos'ta, Güneş Sistemi'nin dışında yer alan "WASP-39b" ötegezegeninin atmosferinde, ilk kez karbondioksit olduğu belirlenmişti.

SATÜRN BÜYÜKLÜĞÜNDE

AA'nın haberine göre; Satürn'e yakın büyüklükte kütleye sahip olduğu belirtilen WASP-39b, Jüpiter'in ise üçte biri büyüklüğünde.

NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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