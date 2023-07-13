James Webb'den 1. yıla özel fotoğraf: İlk görüntüden bu yana öğrenilen 5 şey

1-EVREN İLK EVRELERİNDE NASIL GÖRÜNÜYORDU?

NASA tarafından 11 Ocak'ta yayınlanan bu görüntü, gezegenimizden yaklaşık 200 bin ışıkyılı uzaklıkta bir bulutsunun içinde yer alan genç bir yıldız kümesi olan NGC 346'yı gösterdi. Bilim insanları bu teleskopun bize sadece yıldızların değil, gezegenlerin de nasıl oluştuğuna dair bir fikir vermiş olabileceği anlamına geldiğini belirtti.