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        James Webb'den 1. yıla özel fotoğraf: İlk görüntüden bu yana öğrenilen 5 şey

        James Webb Uzay Teleskobu, yaklaşık bir yıl önce Büyük Patlama'dan sonra galaksilerin nasıl oluştuğuna dair ilk fotoğrafı paylaşmıştı. Çarpıcı görüntüden 12 ay sonra James Webb, Dünya'ya yaklaşık 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki "Yaratılış Sütunlarının" yeni ve daha detaylı kızılöltesi görüntüsünü paylaştı. James Webb'in yakaladığı ilk görüntüden bu yana öğrenilen 5 şey...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 11:17
        • 1

          YARATILIŞ SÜTÜNLARININ DETAYLI FOTOĞRAFI

          ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Webb Uzay Teleskobu, geçen hafta, Kartal Bulutsusu'nda bulunan ve yıldızlar arası gaz ve tozdan oluşan sütunların detaylı kızılötesi fotoğrafını çekti.

          Webb'in orta kızılötesi aygıtınca (MIRI) yakalanan görüntüde, 5 ışık yılı boyunca uzanan "Yaratılış Sütunlarının", gri, kadifemsi toz bulutları şeklinde, kaçıyormuşçasına uzaya yayılan hayalet benzeri figürleri andırdığı belirtildi.

        • 2

          1-EVREN İLK EVRELERİNDE NASIL GÖRÜNÜYORDU?

          NASA tarafından 11 Ocak'ta yayınlanan bu görüntü, gezegenimizden yaklaşık 200 bin ışıkyılı uzaklıkta bir bulutsunun içinde yer alan genç bir yıldız kümesi olan NGC 346'yı gösterdi. Bilim insanları bu teleskopun bize sadece yıldızların değil, gezegenlerin de nasıl oluştuğuna dair bir fikir vermiş olabileceği anlamına geldiğini belirtti.

        • 3

          "Yaratılış Sütunlarının" Ekim 2022'de Webb tarafından 1995 ve 2014'te Hubble Uzay Teleskobu tarafından da fotoğrafları çekilmişti.

          2- YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

          James Webb teleskobunun yakaladığı görüntü, sütunların çok daha derinlerine bakmamızı sağladı. James Webb'in görüntüsü, gaz ve toz miktarlarının yanı sıra bilim insanlarının yıldız oluşumu modellerini güncellemesine yardımcı oldu.

        • 4

          3- GALAKSİNİN KALBİNDE NE VAR?

          Webb'in daha uzun dalga boylarındaki ışığı yakalama kabiliyeti, bilim insanlarının bunun gibi galaksilerde yıldız oluşturan bölgeleri tespit etmesine, yoğun yıldız kümelerine ortaya çıkarmasına olanak tanıyor. 

        • 5

          4- GÜNEŞ SİSTEMİMİZ DIŞINDAKİ GEZEGENLER NEYE BENZİYOR?

          NASA ayrıca James Webb'in güçlü kızılötesi bakışında yararlanarak Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenin benzeri görülmemiş gözlemlerini yayınladı. 

          Güneş sistemi dışındaki bir gezegeni ilk kez çeken Webb, Jüpiter'in kütlesinn yaklaşık 6 ila 12 katı olan ötegezegen HIP 65426 b'yi görüntüledi.

           

        • 6

          5- KARA DELİĞİN İÇİNDE NE VAR?

          NASA tarafından Temmuz başında CEERS 1019 galaksisine ait paylaştığı görüntüde, bugüne kadarki en uzak aktif süper kütleli kara deliği gösterdi. 

          NASA, kara deliğin "evrenin ilk zamanlarında tespit edilen diğer kara deliklerden daha az kütleli" olduğunu yazdı.

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