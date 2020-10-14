TÜMÖRT ŞÜPHESİ

Oyuncu, eşinin iki kez düşük yaptığını ve her seferinde hastanede uzun süre kaldığını söyledi.

Beek, daha sonra doktorların eşi Kimberley'de tümör olduğunda şüphelendiklerini ancak yapılan test sonuçlarının temiz çıktığını belirtti.