James Rodriguez için flaş sözler: Kronik sakat

Carpini açıklamalarında, ''James Rodriguez kronik bir hamstring sorunu yaşıyor. Antrenmana çıkıyor, biraz ağrı hissediyor ve 2-3 gün kaçırıyor. Geri döndüğünde en iyi formuna ulaşıyor ve tekrar ağrı hissediyor. Bu, onun duygularını da etkiliyor'' ifadelerini kullandı.