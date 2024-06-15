Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol James Palmer Jr. Galatasaray'da - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, James Palmer Jr.'ı transfer etti

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu James Palmer Jr.'ı kadrosuna kattı. James Palmer, geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15 sayı, 3 ribaunt, 3,1 asist ve 14,1 verimlilik puanı ortalamaları ile oynamıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 21:53 Güncelleme: 15.06.2024 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        James Palmer Jr. Galatasaray'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu James Palmer Jr.'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Türk Telekom forması giyen 1,96 metre boyunda ve 27 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        James Palmer, geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15 sayı, 3 ribaunt, 3,1 asist ve 14,1 verimlilik puanı ortalamaları ile oynamıştı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "James Palmer Jr.'a, Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyor, yeni forması parçalı ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Putin'in ateşkes önerisine "ültimatom" dedi
        Putin'in ateşkes önerisine "ültimatom" dedi
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Habertürk Anasayfa