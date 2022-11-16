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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu James Nunnally, yabancı basına önemli açıklamalarda bulundu. Zeljko Obradovic hakkında sorulan soruya, “Sahada senden çok şey istiyor. Antrenmanda, maçlar sırasında sadece oyunu ve basketbolu düşünmelisin. Onu sevmelisin, gerçekten sevmelisin'' dedi.

NBA ve Avrupa basketbolunu karşılaştıran Amerikalı forvet, “Avrupa’da kesinlikle sayı atmak daha zor. NBA’de sahada daha fazla alan var, farklı kurallar var. Oyun Avrupa’da daha fiziksel, daha şematik, oyun planına göre gitmek zorundasınız. NBA’de de bir oyun planı mevcut ama daha özgür bir oyun tarzı var'' ifadelerini kullandı.

''NBA'DE HİÇBİR ZAMAN GERÇEKTEN BİR ŞANSIM OLMADI''

NBA'de toplam 37 maça çıkan Nunnally yeterli fırsat bulamadığı dile getirdi. Amerikalı forvet, “Dürüst olmak gerekirse, NBA’de hiçbir zaman gerçekten bir şansım olmadı. Sezonda 40 maç, 20 dakika oynama fırsatım olmadı. Bu şansa sahip olsaydım, onu dibine kadar kullanırdım çünkü her yerde oynayabileceğimi hissediyorum. Yüksek seviyede şut atabiliyorum'' dedi.

''ANTREMANLAR MAÇLARDAN DAHA ZORDU''

Fenerbahçe Beko'da da Obradovic ile çalışma şansı bulan Nunnally, baskı hissetmediğini söyledi. Nunnally, “Fener‘deyken bile baskı yoktu. Sadece harika takım arkadaşlarınız, harika antrenör ekibiniz olduğunu biliyordunuz. Dürüst olmak gerekirse, antrenmanlar maçlardan daha zordu'' dedi.