Fenerbahçe'nin eski oyuncusu James Nunnally, yabancı basına önemli açıklamalarda bulundu. Zeljko Obradovic hakkında sorulan soruya, “Sahada senden çok şey istiyor. Antrenmanda, maçlar sırasında sadece oyunu ve basketbolu düşünmelisin. Onu sevmelisin, gerçekten sevmelisin'' dedi.
NBA ve Avrupa basketbolunu karşılaştıran Amerikalı forvet, “Avrupa’da kesinlikle sayı atmak daha zor. NBA’de sahada daha fazla alan var, farklı kurallar var. Oyun Avrupa’da daha fiziksel, daha şematik, oyun planına göre gitmek zorundasınız. NBA’de de bir oyun planı mevcut ama daha özgür bir oyun tarzı var'' ifadelerini kullandı.
''NBA'DE HİÇBİR ZAMAN GERÇEKTEN BİR ŞANSIM OLMADI''
NBA'de toplam 37 maça çıkan Nunnally yeterli fırsat bulamadığı dile getirdi. Amerikalı forvet, “Dürüst olmak gerekirse, NBA’de hiçbir zaman gerçekten bir şansım olmadı. Sezonda 40 maç, 20 dakika oynama fırsatım olmadı. Bu şansa sahip olsaydım, onu dibine kadar kullanırdım çünkü her yerde oynayabileceğimi hissediyorum. Yüksek seviyede şut atabiliyorum'' dedi.
''ANTREMANLAR MAÇLARDAN DAHA ZORDU''
Fenerbahçe Beko'da da Obradovic ile çalışma şansı bulan Nunnally, baskı hissetmediğini söyledi. Nunnally, “Fener‘deyken bile baskı yoktu. Sadece harika takım arkadaşlarınız, harika antrenör ekibiniz olduğunu biliyordunuz. Dürüst olmak gerekirse, antrenmanlar maçlardan daha zordu'' dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!